* Bereiten Sie sich auf den nächsten großen Anstieg vor* Mein erstes Kursziel von 1.400 Dollar schon fast erreicht* Sentimentindikatoren weiterhin bullish* Teil 2 der Goldhausse: Starkes Kaufsignal jetzt auch für Gold in Euro* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Flüchtlingskinder in Hamburg: Schulen in ärmeren Bezirken tragen die größte Last

Liebe Leser,



seit Oktober vorigen Jahres ist der Goldpreis um 15% gestiegen, von knapp 1.180 $ pro Unze auf 1.350 $. Unsere Indikatoren haben kurz vor und während dieses Anstiegs eine Fülle von Kaufsignalen gegeben, über die ich auch hier berichtet habe.



Trotz dieser sehr bullishen Signale war die Skepsis unter Anlegern und Analysten weit verbreitet, wie die Sentimentindikatoren gezeigt haben. Darin habe ich aber nur ein weiteres bullishes Zeichen gesehen. Denn genau so sollte es in der Frühphase einer Hausse sein: Die Kurse steigen, aber noch ist die die Skepsis groß.

