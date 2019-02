Es ist weiterhin Berichtssaison! Und auch die Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech (WKN: A0NFN3) hat zum Ende der vergangenen Woche in ihre Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 blicken lassen. Für viele Investoren dürfte dieses Zahlenwerk jedoch nicht so interessant sein wie eine zweite Sache, die die Beteiligungsgesellschaft bei der Präsentation frischer Zahlen üblicherweise bekannt gibt. Denn nahezu zeitgleich mit seinen Quartalsberichten lässt BB Biotech regelmäßig auch in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...