Wenn wir im vergangenen Jahr eine Lektion über Investitionen gelernt haben, dann ist es die Tatsache, dass sich der Aktienmarkt schnell ändert. 2018 kam es an den Aktienmärkten zu großen Bewegungen und die Anleger mussten sich zum Jahresende ins Zeug legen, um sich in diesem Chaos zurecht zu finden und ihre Portfolios in Ordnung zu bringen. Zuerst gewann der S&P 500 im Januar 5 %, bevor er mit einem Rückgang von 9 % im Dezember abstürzte. Ganz zu schweigen von den großen Schwankungen innerhalb einzelner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...