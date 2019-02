Während der DAX sich in den letzten Handelstagen nach oben kämpfen und hierbei wichtige Hürden überspringen konnte, tut sich die Bayer-Aktie noch immer schwer damit, nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren. Die aus unserer Sicht entscheidende Widerstandsmarke geriet auch zuletzt nicht in Gefahr. So ganz überraschend kommt die etwas lethargisch wirkende Seitwärtsbewegung allerdings nicht. Rückblick. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...