Tesla-Fans müssen jetzt stark sein: Consumer Report listet die Gesamtmarke Tesla nur noch auf den 19. Platz - 11 Ränge schlechter. Platz 1 geht überraschend an Subaru, auch KIA oder Volkswagen werden besser eingeschätzt. Grund ist: Autos von Toyoto und Co sind deutlich zuverlässiger als das Model S, X oder jetzt das Model 3. Doch die gute Nachricht für Tesla-Aktionäre: die Kunden lieben Tesla trotzdem. Keiner Marke werden so viele Fehler verziehen, da kein anderer Hersteller so schnell und mutig gut designte und dynamische Elektroautos in den Markt gebracht hat. Doch die Geduld der Fans wird immer wieder auf eine harte Probe gestellt. Autoexperte Bertel Schmitt listet in einem neuen Beitrag dutzende unzufriedene deutsche Neu-Kunden des Model 3 auf.

