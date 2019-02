Die Angst vor spürbarem Wähler- und sich vergrößerndem Legitimitätsverlust treiben die CDU in den Aktionismus und die SPD in die Nostalgie. Beide Parteien sehnen sich dabei, sich wieder unterscheiden zu können - zumindest für den Wähler. Anstatt sich den aktuellen Problemen des Landes zu widmen, greift die SPD tief in die Nostalgiekiste, ein Griff, der den Steuerzahler stets teuer zu stehen kommt, nicht die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...