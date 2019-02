Das 15. Wochenende in Folge haben sich in Frankreich Tausende Menschen zu "Gelbwesten"-Demonstrationen versammelt. Landesweit sollen an den Protesten gegen die Sozialpolitik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Samstag nach Angaben des Innenministeriums 46 600 Personen teilgenommen haben, rund 5600 mehr als eine Woche zuvor. Zu Zusammenstößen mit der Polizei kam es vor allem in größeren Provinzstädten.

In Paris versammelten sich die Demonstranten zu einem "Marsch durch die schönen Viertel" auf der Prachtstraße Champs-Élysées, um von dort aus in Richtung Oper und Louvre weiter zu ziehen. Der Zug endete vor dem Trocadéro gegenüber dem Eiffelturm. Laut Innenministerium nahmen in der französischen Hauptstadt 5800 Menschen an dem Marsch teil.

Zu Zusammenstößen kam es vor allem in größeren Provinzstädten wie in Clermont-Ferrand in Zentralfrankreich. Aus Angst vor Ausschreitungen hatten viele Geschäfte geschlossen. Bei den Zusammenstößen wurden neun Demonstranten und ein Polizist verletzt.

Auf dem Rasen vor dem berühmten Loire-Schloss Chambord kamen nach Medienberichten mehrere Hundert Demonstranten zu einem friedlichen Picknick zusammen. Dort hatte Macron im Dezember 2017 seinen 40. Geburtstag gefeiert.

In den vergangenen Wochen war es bei den Protesten immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen. Vor gut einer Woche wurde am Rande der "Gelbwesten"-Proteste der Schriftsteller und Philosoph Alain Finkielkraut unter anderem als "dreckiger Zionist" beschimpft. Die antisemitischen Beleidigungen erregten landesweit Empörung. Tausende Menschen in Frankreich demonstrierten daraufhin gegen Antisemitismus. Der Vorfall hat eine Debatte um Antisemitismus in Frankreich ausgelöst, den Macron mit einem Gesetz gegen Hass im Internet bekämpfen will.

Einige Anführer der Bewegung haben auch für das nächste Wochenende wieder zu Demonstrationen aufgerufen./sg/DP/mis

