- Armando Manzanero war einer der Künstler, die die musikalische Kulisse für einen Abend bildeten, mit dem die 21. Ausgabe des Habanos Festivals ihren krönenden Abschluss fand



- Bei der Veranstaltung mit 1.200 Teilnehmern wurden die Habanos Man of the Year Awards verliehen und die traditionelle Humidors-Auktion durchgeführt, die 1.505.000 Euro einbrachte



Havanna (ots/PRNewswire) - Das XXI Habanos Festival endete mit dem Galaabend. Der krönende Abschluss einer Woche voller Aktivitäten für Liebhaber des besten Tabaks der Welt, die aus mehr als 60 verschiedenen Ländern anreisten.



Der Galaabend zu Ehren des 50-jährigen Jubiläums der Marke Trinidad. Die Nummer 1 der 100 Humidore zu Ehren des 50-jährigen Jubiläums der Marke war der Höhepunkt des Abends und brachte während der berühmten Humidor-Auktion 300.000 Euro ein.



Während des Abends gab es herausragende musikalische Darbietungen, wie die des Mexikaners Armando Manzanero, Gewinner eines Grammys, Charles Fox, ein bekannter amerikanischer Komponist von Film- und Fernsehmusik, und der puerto-ricanische Sänger Gilberto Santa Rosa. Darüber hinaus boten einige kubanische Talente künstlerische Darbietungen aus verschiedenen Genres, alles unter der künstlerischen Leitung von Santiago Alfonso, Gewinner des Cuban National Dance Award 2006 und Gründer der Cuban Contemporary Dance Company, und der musikalischen Leitung von Miguel Patterson, Director des Cuban Radio und Television Orchestra. Unter den Teilnehmern standen besonders berühmte Persönlichkeiten heraus wie Gael García Bernal, der den Golden Globe für seine Rolle in der amerikanischen FernsehserieMozart in the Jungle erhalten hat, und Jorge Perugorría, der internationale kubanische Schauspieler im zeitgenössischen Kino.



Während dieses besonderen Abends wurden auch die Habanos Man of the Year Awards verliehen. Zoe Nocedo erhielt den Preis in der Kategorie Kommunikation, Gabriel Estrada wurde in der Kategorie Business ausgezeichnet und Justo Emilio Luis war der Gewinner in der Kategorie Produktion.



Außerdem waren in der II Habanos World Challenge Aurelio Tufano und Giulio Amaturo aus Italien das gewinnende Paar von Tabakgenießern.



Die Abschlussgala brachte 1.200 Gäste zusammen. Diesmal wurden bei der traditionellen Humidor-Auktion sieben Humidore von einigen der renommiertesten Marken versteigert. Dadurch kam ein Gesamtbetrag von 1.505.000 Euro zusammen, und alle Einnahmen kamen wie üblich dem kubanischen öffentlichen Gesundheitssystem zugute.



