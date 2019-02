Der Schweizer Pharmakonzern Roche will einem Bericht zufolge sein Geschäft mit Medikamenten gegen die Bluterkrankheit mit einer Milliardenübernahme in den USA stärken. Roche steht kurz vor dem Kauf des US-Biotechunternehmens Spark Therapeutics für fast 5 Milliarden US-Dollar (4,4 Mrd Euro), wie das "Wall Street Journal" am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schrieb. Der Deal könnte bereits am Montag bekanntgegeben werden. Allerdings sei zumindest bis zum Freitag mindestens ein weiteret Bieter für Spark im Rennen gewesen. Ein Kaufpreis von 5 Milliarden Dollar wäre rund zweieinhalb mal so hoch wie der Börsenwert von Spark vor dem Wochenende./mis

