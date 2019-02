Köln (ots) - Eine knappe Mehrheit der Nordrhein-Westfalen möchte früher als 2038 aus der Kohleverstromung austeigen. Das ist das Ergebnis des NRW-Trends, den Infratest dimap im Auftrag des WDR-Magazins WESTPOL in dieser Woche erhoben hat. Demnach halten 51 Prozent der Befragten das von der Kohlekommission vorgeschlagene Ausstiegsdatum 2038 für zu spät. Jeder Vierte Befragte (25 Prozent) hält einen Ausstieg 2038 für richtig, knapp jeder Fünfte (18 Prozent) findet den Zeitpunkt zu früh. Für einen Ausstieg vor 2038 sprechen sich vor allem die Anhänger der Grünen (81 Prozent) und SPD (57 Prozent) aus.



Fridays for Future: Schwänzen für Klimaschutz-Demos stößt auf geteiltes Echo



Dass sich Schülerinnen und Schüler für mehr Klimaschutz einsetzen, findet mit 92 Prozent der Befragten eine deutliche Mehrheit der Nordrhein-Westfalen grundsätzlich gut. Dass sie dafür zum Teil die Schule schwänzen, stößt allerdings auf ein geteiltes Echo: 49 Prozent der Befragten finden das in Ordnung, 49 Prozent finden das nicht. Mehrheitlich Verständnis für das Schwänzen haben die Anhänger von Linken (82 Prozent), Grünen (72 Prozent) und SPD (58 Prozent). Mehrheitlich nicht gut finden das die Anhänger von AfD (56 Prozent), FDP (59 Prozent) und CDU (66 Prozent). Während eine knappe Mehrheit der Befragten unter 65 Jahren es in Ordnung findet, dass die Schülerinnen und Schüler dem Unterricht fernbleiben, lehnen 59 Prozent der Befragten über 65 das ab.



Diesel-Fahrverbote und Umweltspuren: Mehrheit der Befragten skeptisch



Für Diesel-Fahrverbote auf Basis der bestehenden Grenzwerte gibt es in Nordrhein-Westfalen keine Mehrheit. 43 Prozent der Befragten sehen Fahrverbote grundsätzlich kritisch. Fast jeder Vierte (23 Prozent) teilt die Ansicht der Bundes- und Landesregierung, dass Fahrverbote erst bei der Überschreitung von höheren Grenzwerten greifen sollten. Fahrverbote auf Basis der bestehenden Grenzwerte befürworten 28 Prozent der Befragten.



Die Idee einiger Städte auf mehrspurigen Straßen sogenannte Umweltspuren einzurichten, auf denen nur Busse, Fahrräder und Elektro-Autos fahren dürfen, stößt ebenfalls auf Skepsis. 41 Prozent der Befragten befürworten die Einrichtung von Umweltspuren, jeder Zweite hält davon nichts (52 Prozent).



Sonntagsfrage: Schwarz-Gelb und SPD legen zu, AfD nur noch einstellig



Würde an diesem Sonntag ein neuer Landtag in NRW gewählt, bliebe die CDU mit 30 Prozent weiterhin klar stärkste Kraft (+2 Prozentpunkte im Vergleich zu Oktober 2018). Die FDP als kleiner Koalitionspartner kann sich mit 12 Prozent ebenfalls verbessern (+1). Die SPD erholt sich leicht und kommt auf 23 Prozent (+2). Während die Grünen mit unverändert 17 Prozent drittstärkste Kraft im Land sind, verliert die AfD deutlich (-3) und erreicht mit 9 Prozent erstmals seit der Landtagswahl im Mai 2017 nur noch einen einstelligen Wert. Die Linke verliert ebenfalls (-2), wäre aber mit 6 Prozent ebenfalls im Landtag vertreten. Mit 6 Fraktionen im Parlament hätte Schwarz-Gelb keine Mehrheit mehr.



Dabei stellt mit 51 Prozent der Befragten die Mehrheit der Befragten der schwarz-gelben Landesregierung erstmals seit dem Regierungswechsel ein überwiegend gutes Zeugnis aus. 47 Prozent sehen die Regierungsarbeit kritisch. Im Vergleich zum Oktober 2018 hat die Regierung damit deutlich an Rückhalt gewonnen (+7) und liegt im bundesweiten Vergleich inzwischen im Mittelfeld.



Am zufriedensten mit der Arbeit der Landesregierung sind die Anhänger der CDU (79 Prozent). Bei den Anhängern der FDP ist mit 55 Prozent nur eine knappe Mehrheit zufrieden mit der eigenen Landesregierung, aber auch im Lager von SPD (55 Prozent) und Grünen (51) vergibt jetzt immerhin jeder Zweite gute Noten an Schwarz-Gelb.



Armin Laschet unpopulärster CDU-Ministerpräsident



Ministerpräsident Armin Laschet verliert dagegen deutlich an Zuspruch. Nur noch 37 Prozent der Befragten sind mit seiner Arbeit zufrieden, 11 Prozentpunkte weniger als im Oktober. 37 Prozent der Befragten sind unzufrieden, 18 Prozent der Befragten trauen sich kein Urteil zu, 8 Prozent der Befragten ist Laschet unbekannt.



Großen Rückhalt genießt Laschet nur in den Reihen der CDU: 70 Prozent der Anhänger sind mit ihm zufrieden, 12 Prozent unzufrieden. Bei den Anhängern der mitregierenden FDP ist hingegen die Mehrheit unzufrieden (43 zu 34 Prozent).



Im bundesweiten Vergleich der Regierungschefs landet Laschet damit auf dem vorletzten Platz. Lediglich die SPD-Regierungschefs von Bremen, Sieling (35 Prozent), und Berlin, Müller (39 Prozent), sind ähnlich unpopulär.



Für den NRW-Trend hat Infratest dimap vom 19.02. bis 21.02.2019 1.001 Wahlberechtigte in Nordrhein-Westfalen telefonisch befragt. Ihre Antworten sind repräsentativ für alle Wahlberechtigten.



Die Fragen lauteten:



Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wäre? Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen?



Jetzt geht es darum, wie zufrieden Sie mit Armin Laschet sind. Wenn Sie ihn nicht kennen oder nicht beurteilen können, geben Sie das bitte an. Sind Sie mit der politischen Arbeit von Armin Laschet? Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission hat vorgeschlagen, die Strom-gewinnung aus Kohle bis spätestens 2038 zu beenden. Was denken sie: Ist der Kohleausstieg 2038 zu früh oder zu spät oder richtig so?



Seit einigen Wochen demonstrieren auch in NRW Schülerinnen und Schüler freitags für mehr Klimaschutz. Sie schwänzen dafür den Schulunterricht. Dafür gab es Kritik von Ministerpräsident Laschet und der Schulministerin. Die Schüler argumentieren, dass sie mit dem Fernbleiben vom Unterricht mehr Aufmerksamkeit bekommen. Finden Sie es in Ordnung, wenn die Schüler für die Teilnahme an den Demonstrationen die Schule schwänzen oder finden Sie das nicht in Ordnung?



Mal unabhängig davon, dass die Demonstrationen während der Schulzeit stattfinden: Finden Sie sehr gut, gut, weniger gut oder schlecht, dass sich Schülerinnen und Schüler für mehr Klimaschutz einsetzen?



Für mehrere Städte in NRW, in denen Stickoxid-Grenzwerte in der Luft überschritten werden, haben Gerichte Fahrverbote für Dieselfahrzeuge angeordnet. Bundes-und Landesregierung wollen Fahrverbote verhindern, weil sie aus ihrer Sicht erst bei höheren Grenzwerten verhältnismäßig sind. Sollten Ihrer Meinung nach für Fahrverbote von Dieselfahrzeugen die bestehenden Grenzwerte gelten? Oder sollten die Fahrverbote erst bei höheren Grenzwerten greifen? Oder sollte es gar keine Fahrverbote für Dieselfahrzeuge geben?



In einigen nordrhein-westfälischen Städten ist die Einrichtung von sogenannten "Umweltspuren" geplant, also Fahrspuren auf denen keine Diesel-oder Benzin-Autos fahren dürfen, sondern nur Busse, Fahrräder und Elektro-Autos. Befürworten Sie die Einrichtung von "Umweltspuren" oder lehnen Sie sie ab?



