ADAC-Präsident August Markl war nach der Krise 2013 angetreten, den ADAC zu reformieren, ihn aufzustellen wie ein Unternehmen. Heute ist klar: Daran wird Markl scheitern. Womöglich wollte er den radikalen Umbruch nie.

Man muss sich August Markl als einen glücklichen Menschen vorstellen. Mit seinen heute 70 Jahren hat er alles erreicht, was er jemals wollte. Markl ist nicht nur weltlich verheiratet und Vater eines inzwischen erwachsenen Sohnes. Er lebt auch ideell in einer innigen, fast eheähnlichen Beziehung: zu seinem ADAC, Deutschlands größtem Verein und Europas größtem Autoclub, dessen Präsident Markl seit 2014 ist.

Damals, nach der größten Krise, die der Allgemeine Deutsche Automobilclub in seiner 116-jährigen Geschichte jemals erlebt hatte, war Markl quasi über Nacht an die Spitze des Vereins gespült worden. Nie, so erzählt es der promovierte Radiologe gern, habe er aktiv um das Amt gebuhlt, auch habe er niemals darauf hingearbeitet. Dass es ihm gleichwohl eine riesige Freude ist und eine Ehre, versprüht Markl mit jeder Faser seines beachtlichen Körpers.

Aber das Amt ist eben manchmal auch eine Last. Etwa, wenn er wie dieser Tage die vielleicht größte Reform des ADAC durch die Gremien pauken muss: die tatsächliche Umsetzung des 3-Säulen-Modells, also der Trennung des ADAC in eine Wirtschafts-Aktiengesellschaft, einen Verein und eine Stiftung. Sie sollte es dem ADAC ermöglichen, seinen Status als steuerbegünstigter Verein zu behalten, gleichzeitig aber weiter Versicherungen und Urlaubsreisen verkaufen zu können.

Wäre der ADAC an der Börse, er müsste im M-Dax notieren mit seiner Bilanzsumme von über zwei Milliarden Euro, seinen 9500 Mitarbeitern und 21 Millionen Kunden, die sich Mitglieder nennen. Ein mächtiger Lobbykonzern ist das, der seit Jahrzehnten den Bundes- und Landesregierungen ...

