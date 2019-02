Die USA erwarten beim Gipfel zwischen Donald Trump und Kim Jong Un konkrete Zusagen Nordkoreas zur atomaren Abrüstung. Trump gehe es um einen "nachweisbaren, verifizierbaren Schritt" zur Denuklearisierung, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Sonntag in einem Interview des Senders CNN. Es gebe viele Dinge, die der nordkoreanische Machthaber tun könne, um seine Bereitschaft zur Abrüstung zu zeigen.

Die US-Regierung sehe in Nordkorea nach wie vor eine nukleare Bedrohung, sei aber zuversichtlich, dass es Fortschritte geben könne, erklärte Pompeo. Er machte erneut deutlich, dass die US-Sanktionen gegen das abgeschottete kommunistische Land in Kraft bleiben sollen, so lange es keine bedeutenden Fortschritte bei der Abrüstung gebe.

Das Treffen zwischen Trump und Kim in dieser Woche ist der zweite Gipfel der beiden. Im Juni vergangenen Jahres hatten sie sich in Singapur getroffen. Kim hatte dabei zwar seine grundsätzliche Bereitschaft zur "vollständigen Denuklearisierung" erklärt. Es gab aber keine konkreten Zusagen, bis wann Nordkorea sein Atomwaffenarsenal abrüsten will und wie die Gegenleistungen der USA aussehen könnten. Trumps Ziel ist es, Nordkorea zu einer vollständigen atomaren Abrüstung zu bewegen./hma/DP/mis

