Vom 21. bis 24. Februar 2019 feierte die SWISS-MOTO den Start der

neuen Töff-Saison in der Messe Zürich. 70'289 Töff-Fans strömten nach

Zürich zur 16. Ausgabe des grössten Schweizer Treffpunkts der

motorisierten Zweiradbranche. Zu den Besuchermagneten 2019 gehörten

neben den Highlights von über 400 Top-Marken die mit

Augmented-Reality-Technologie inszenierte Sonderschau Töff-Paradies

Schweiz, der Besuch von Hollywood-Star Keanu Reeves, die Hommage an

Luigi Taveri, den grössten Helden des Schweizer Motorsports, sowie

das teuerste Motorrad der Welt.



Pünktlich zum Saisonstart zündete die SWISS-MOTO ein Feuerwerk für

alle Töff-Fans. Vier Tage lang glänzten die Töff-Highlights der neuen

Saison im Scheinwerferlicht der Messe Zürich und begeisterten 70'289

Besucherinnen und Besucher aus der Schweiz und dem angrenzenden

Ausland. Die Trends 2019: der Vormarsch von Elektroniksystemen wie

beispielsweise eCall-Notrufsystemen oder Kurvenlicht, Technologien

für die Vernetzung von Smartphone und Motorrad und der Einzug zweier

grosser Marken - Harley-Davidson und Vespa - in das Segment der

Elektromobilität mit vielversprechenden E-Motorrädern. Messeleiter

Yves Vollenweider freute sich über den gelungenen Startschuss: «Die

vielen angereisten Töff-Fans, die positiven Rückmeldungen der

Aussteller und das riesige Interesse der Medien zeigen einmal mehr,

dass die SWISS-MOTO ein wichtiges Sprachrohr der motorisierten

Zweiradbranche in der Schweiz ist. Ganz besonders stolz sind wir,

dass das neue Moto2-Team von DYNAVOLT INTACT GP mit Tom Lüthi, Marcel

Schrötter und Jesko Raffin die SWISS-MOTO als Austragungsort für die

Erstpräsentation ihrer neuen Maschinen ausgesucht hat.»



