- Verbindungen mit lokalen Netzwerken in aller Welt herstellen, ohne eine physische SIM-Karte zu benötigen -

- Nach dem Scannen eines QR-Codes ein SIM-Profil über den Äther erhalten -

Telna, ein vertikal integrierter Network-as-a-Service-Anbieter (NaaS) von globalen, durchgehenden Konnektivitätslösungen, fügt heute seiner Plattform die eSIM-Technologie hinzu. Die neue robuste und effiziente eSIM-Architektur wird auf dem Mobile World Congress 2019 in Barcelona vom 25.bis zum 28.Februar am Stand von Telna in Halle 1 (Stand 1B80) vorgestellt.

"Die eSIM-Technologie ist ein weiteres Beispiel für einen globalen Trend der digitalen Transformation, der zu Disruptionen im Mobilfunk führen wird?, sagt Gregory Gundelfinger, CEO von Telna. "Unsere Kunden haben nun Zugang zu eSIM sowohl für Verbraucher als auch für IoT/M2M eSIM, das mit dem Rest unserer softwaredefinierten Netzwerkdienste gebündelt ist.?

Bei eSIM handelt es sich um eine eingebettete SIM-Karte, was bedeutet, dass es keine physische SIM-Karte und keinen physischen Austausch von SIM-Karten gibt. Das Hinzufügen von Daten-Tarifen ist leicht und wird von der GSMA empfohlen. "Die Virtualisierung der SIM-Karte macht eine der größten Hürden beim Wechsel zwischen Netzwerken hinfällig die physische SIM-Karte," sagt Gundelfinger.

Die eSIM von Telna gewährt Benutzern Over-the-Air-Zugriff (OTA) auf ihr SIM-Profil und damit eine problemlose Verbindung mit lokalen Netzwerken in aller Welt. Verbraucher brauchen lediglich einen QR-Code zu scannen, um die benötigten Daten zu aktivieren und haben vollständige Kontrolle über ihre Ausgaben ohne Verträge und ohne SIM-Karten. eSIM ist mit dem neuen iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, Google Pixel 3 und allen in Zukunft herauskommenden Smartphones kompatibel, die die eSIM-Technologie unterstützen. eSIM-Datenpakete von Telna sind unter telna.com/eSIM verfügbar.

Die eSIM von Telna bietet auch Out-of-the-box-Konnektivität sowie ein benutzerfreundliches Portal, das sowohl auf das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) als auch auf M2M-Operationen anwendbar ist. Die vollständige Lösung reduziert lange Bereitstellungszeiten, den Managementaufwand sowie hohe Kosten.

Besuchen Sie Telna auf dem Mobile World Congress 2019, der vom 25.Februar bis zum 28. Februarin Barcelona stattfindet, auf dem Stand 1B80 des Unternehmens in Halle 1, um Live-Demos der eSIM von Telna und anderen Konnektivitätslösungen zu sehen.

Über Telna

Telna ist ein führendes Unternehmen im Bereich der eSIM-Technologie, die IoT- und M2M-Verbindungen in aller Welt ermöglicht. Unser globales Mobilfunknetz deckt über 200 Länder mit über 800 Netzwerkvereinbarungen ab. Mit unseren intelligenten End-to-End-Lösungen, die Unternehmen vollständige Kontrolle und Flexibilität sowie Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit bieten, reduzieren wir bestehende Komplexität. Wir helfen unseren Partnern dabei, neue Einnahmenströme zu finden, schneller auf den Markt zu drängen und mit angepassten ToT-Lösungen maximale Wertschöpfung zu erzielen. Mehr dazu unter www.telna.com.

Folgen Sie @TelnaGlobal auf Twitter, Facebook und LinkedIn für aktuelle Neuigkeiten und Updates.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190224005098/de/

Contacts:

Zulma Garcia

Director of Marketing

zulma.garcia@telna.com

Amruta Limaye

Marketing-Koordinator

amruta.limaye@telna.com