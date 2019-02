Bei einem Referendum stimmen mehr als 70 Prozent gegen die Verlegung eines US-Stützpunktes in den Westen der Insel Okinawa. Die Regierung hält aber an den bisherigen Plänen fest.

Im Streit über die Verlegung eines US-Truppenstützpunkts auf Japans Südinsel Okinawa will die rechtskonservative Regierung in Tokio ungeachtet eines örtlichen Volksentscheids hart bleiben. Obwohl mehr als 70 Prozent der Wähler auf Okinawa am Vortag gegen den Bau des Stützpunktes stimmten, machte Ministerpräsident Shinzo Abe am Montag vor Reportern deutlich, dass dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...