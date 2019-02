"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Situation in Venezuela

(...) Damit endet ein Monat, der für einen Aufstand gegen eine in zwei Jahrzehnten gefestigte Diktatur ungemein planvoll und geordnet verlief. Schon bevor er sich am 23. Januar vor Abertausenden Landsleuten zum Übergangspräsidenten ausrief, hatte sich der vorherige Studentenführer Guaidó der Unterstützung sowohl Washingtons als auch wichtiger Nachbarstaaten versichert. Trotz brutaler Repression konnte Guaidó Kundgebungen abhalten, Interviews geben und eine internationale Nothilfeaktion orchestrieren, die imposante Bilder von an der Grenze getürmten Hilfsgütern produzierte. Sogar ein Freiluftkonzert zur Motivation der Helfer stand auf dem Programm. Doch der Plan scheiterte: Nur ein paar Soldaten gingen Maduro von der Fahne, und nur einzelne Hilfspakete fanden den Weg ins Land. Maduro hat seine Truppen im Griff. (...)/yyzz/DP/mis

