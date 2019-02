"Frankfurter Neue Presse" zu ESC-Vorentscheid

Die im Januar vom NDR aus dem Hut gezauberten "S!sters" singen nun für Deutschland. Das mutet insofern merkwürdig an, als dass ein vorher sehr aufwändiges Auswahlverfahren für die anderen sechs Kandidaten damit ad absurdum geführt wird. Das Frauenpower-Lied des Duos scheint sich an der Vorjahressiegerin Netta zu orientieren, doch solche Versuche der Nachahmung scheitern oft. Meistens sind beim ESC originelle und authentische Beiträge erfolgreich - dazu hätte auch gehört, wenigstens ein deutschsprachiges Lied im Vorentscheid zur Wahl zu stellen. Doch es scheint, als misstraue der NDR immer wieder seinem eigenen Konzept. Die ständigen Kehrtwendungen beim langen, komplizierten Vorentscheid aber kosten Glaubwürdigkeit und Zuschauer. Bleibt zu hoffen, dass Deutschland den sympathischen Sängerinnen von "S!sters" trotzdem die Daumen für einen weiteren Überraschungserfolg in Tel Aviv drückt. Sie werden es brauchen./yyzz/DP/mis

AXC0016 2019-02-25/05:35