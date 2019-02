Der wichtigste Branchentreff der Mobilfunk-Industrie - der Mobile World Congress - beginnt am Montag in Barcelona. Im Mittelpunkt der viertägigen Veranstaltung stehen in diesem Jahr Themen wie Künstliche Intelligenz und das neue Supernetz 5G. Darüber hinaus präsentieren diverse Hersteller neue Smartphone-Modelle.

Am Montag werden unter anderem der scheidende Daimler -Chef Dieter Zetsche und Microsoft -Konzernlenker Satya Nadella in Barcelona sprechen. Bereits am Sonntag wurden verschiedene Neuheiten präsentiert - etwa das aufklappbare Smartphone Mate X von Huawei sowie Microsofts Datenbrille HoloLens 2, die für den Nutzer virtuelle Inhalte in reale Umgebungen einfügen kann.

Der viertägige MWC ist eine reine Fachveranstaltung. Im vergangenen Jahr zählte die Messe über 100 000 Besucher und mehr als 2400 Aussteller./jto/DP/zb

