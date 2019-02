=== *** 07:00 DE/Covestro AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Düsseldorf), Leverkusen 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis, Hamburg 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Jahresergebnis, Oberkirch 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Pre close Trading Update, London 08:30 EG/Abschluss Gipfeltreffen der EU und der Liga der Arabischen Staaten (seit 24.2.), 13:20 PK, Scharm-el-Scheich 10:00 DE/Centrum für Europäische Politik, Veröffentlichung Studie zu "20 Jahre Euro - Verlierer und Gewinner", Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Teilnahme an einer Podiumsdiskussion des DGB und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Berlin 17:00 US/US District Court for the Northern District of California, Auftakt 2. Schadenersatzprozess zum Pflanzenschutzmittel "Roundup" gegen Bayer AG - ES/GSM Association Ltd, Mobile World Congress 2019 (bis 28.2.), Barcelona ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

February 25, 2019 00:03 ET (05:03 GMT)

