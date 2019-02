TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zu Wochenbeginn uneinheitlich. Während die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Aussetzung der US-Strafzölle auf chinesische Importe an den Aktienmärkten in China für eine Rally sorgt, zeigen sich die Börsen in Australien und Korea wenig verändert.

Der US-Präsident hatte am Sonntag mitgeteilt, er werde die für den 2. März geplante Anhebung der US-Strafzölle auf chinesische Waren von 10 auf 25 Prozent zunächst aussetzen. Ein neues Datum für eine mögliche Erhöhung der Zölle kündigte er hingegen nicht an. Zwar gab Trump keine weiteren Details hierzu bekannt, jedoch hätten die Handelsgespräche zwischen China und den USA in der vergangenen Woche in Washington "erhebliche Fortschritte" gemacht.

Zudem kündigte Trump in einem Tweet die Planung eines Treffens mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping an, sollte es zu weiteren Fortschritten kommen. Ein Treffen zwischen beiden Regierungschefs wird von Handelsexperten gemeinhin als Signal gedeutet, dass die Handelsgespräche kurz vor einem Abschluss stehen.

Die Ansagen des US-Präsidenten sorgen an den Börsen in China für eine Rally. Der Schanghai-Composite steigt um 3,9 Prozent auf 2.913 Punkte. Ein ähnliches Bild zeigt sich an der kleineren Börse in Shenzhen. Die anderen Aktienmärkte in der Region üben sich hingegen in Zurückhaltung. Der Hang-Seng-Index in Hong Kong gewinnt im späten Handel 0,3 Prozent. In Tokio steigt der Nikkei um 0,6 Prozent auf 21.537 Punkte. In Sydney - wo der Handel bereits beendet ist - notierte der S&P/ASX 200 über weite Strecken mit einem leichten Minus. Gegen Handelsende drehte er jedoch und schloss mit 0,3 Prozent leicht im Plus. Kaum verändert zeigte sich hingegen der Kospi in Seoul.

Die Ankündigungen des US-Präsidenten sollten die Finanzmärkte beruhigen, heißt es von Marktbeobachtern. Allerdings könnten die Kursgewinne begrenzt sein, da Anleger bereits einen solchen Schritt erwartete hätten. "Die jüngsten Ankündigungen geben den Märkten zu Wochenanfang wahrscheinlich keinen nachhaltigen Schub für die Woche", so Tai Hui von J.P. Morgan Asset Management. "Jedoch untermauern sie die positive Stimmung der Anleger".

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.186,30 +0,31% +9,56% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.536,99 +0,52% +7,61% 07:00 Kospi (Seoul) 2.229,41 -0,05% +9,23% 07:00 Schanghai-Comp. 2.913,21 +3,89% +16,81% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.896,60 +0,28% +11,38% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.263,63 -0,19% +6,55% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:53 % YTD EUR/USD 1,1341 +0,0% 1,1337 1,1348 -1,1% EUR/JPY 125,51 -0,0% 125,56 125,69 -0,2% EUR/GBP 0,8678 -0,0% 0,8679 0,8703 -3,6% GBP/USD 1,3069 +0,0% 1,3064 1,3041 +2,6% USD/JPY 110,67 -0,1% 110,77 110,74 +0,9% USD/KRW 1122,90 0% 1122,90 1123,83 +0,8% USD/CNY 6,7142 0% 6,7142 6,7188 -2,4% USD/CNH 6,6888 -0,1% 6,6947 6,7183 -2,7% USD/HKD 7,8482 +0,0% 7,8478 7,8486 +0,2% AUD/USD 0,7147 +0,0% 0,7147 0,7116 +1,4% NZD/USD 0,6865 +0,1% 0,6857 0,6797 +2,3% Bitcoin BTC/USD 3.780,25 +0,5% 3.760,00 3.895,01 +1,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,09 57,26 -0,3% -0,17 +23,9% Brent/ICE 66,85 67,12 -0,4% -0,27 +22,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.330,46 1.327,60 +0,2% +2,86 +3,7% Silber (Spot) 15,95 15,92 +0,2% +0,03 +2,9% Platin (Spot) 847,50 844,00 +0,4% +3,50 +6,4% Kupfer-Future 2,95 2,95 -0,1% -0,00 +12,1% ===

