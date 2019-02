Zwischen Anfang 2018 und grob Mitte Januar dieses Jahres steckte die Lufthansa-Aktie in einem klaren Abwärtstrend fest, konnte diesen aber zu Beginn dieses Jahres beenden und in den Bereich zwischen 22 und 22,70 Euro zulegen. Ende Januar stellte sich eine mehrwöchige Seitwärtskonsolidierung zwischen diesen Marken ein, die am Donnerstag dynamisch zur Oberseite verlassen und auf Wochenschlusskursbasis bestätigt wurde. Damit hat die Aktie der Lufthansa innerhalb der seit Ende Oktober bestehenden Aufwärtsbewegung nun weiteres Kurspotenzial freigesetzt und dürfte in den Bereich der nächsthöheren Widerstände bestehend aus den Fibonacci-Reihen von 50 und 38,2 % aufwärts tendieren. Auffällig hierbei, die Marken passen exakt zu den Hoch- und Tiefpunkten aus Anfang 2018 und strahlen dadurch eine hohe Glaubwürdigkeit aus.

Sommerhochs im Visier

