The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0261212 WORLD BK 19/24 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0420638238 NORDROCK SEC 19/24 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2TR083 DAIMLER AG.MTN 19/31 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AGM2 DZ BANK CLN E.9611 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AGN0 DZ BANK CLN E.9612 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AGP5 DZ BANK CLN E.9613 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB34S5 UC-HVB 19/22 DL BD00 BON USD N

CA XFRA DE000SHFM667 SCHLW-H.SCHATZ.19/26 A1 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013405537 BNP PARIBAS 19/24 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US101137AT41 BOSTON SCIEN 19/39 BD01 BON USD N

CA XFRA US101137AU14 BOSTON SCIEN 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA US101137AV96 BOSTON SCIEN 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US101137AW79 BOSTON SCIEN 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA US101137AX52 BOSTON SCIEN 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US124857AZ68 CBS 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US126408HP13 CSX CORP 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US222213AS92 CEB 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US74432QCE35 PRUDENT.FINL 19/50 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US963320AW61 WHIRLPOOL 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1957349332 LANDWIRT.R.BK 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1957532887 AMER.HONDA F. 19/22 MTN BD02 BON EUR N

CA 4NPA XFRA CA48264B1058 KOPR POINT VENTURES EQ00 EQU EUR N

CA 2QU XFRA DE000A2BPNB1 ONOFF AG NA O.N. EQ00 EQU EUR N

CA IEVD XFRA IE00BGL86Z12 ISHS IV-EL.VEH.+DR.T.DLA. EQ01 EQU EUR Y