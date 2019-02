Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs Petrolub nach vorläufigen Zahlen für 2018 von 44 auf 41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt sei vom Ausmaß der dritten Gewinnwarnung innerhalb von 18 Monaten kalt erwischt worden, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für den Schmierstoffhersteller der Jahre 2019 und 2020./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2019 / 17:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0005790430

