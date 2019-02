FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bank UBS will zwei bekannte Persönlichkeiten in ihren Verwaltungsrat berufen. Neben Jeanette Wong als einflussreicher Stimme auf dem Singapurer Finanzplatz soll William C. Dudley in das Gremium einziehen, wie die UBS AG mitteilte. Dudley war bis vergangenes Jahr Chef der Federal Reserve Bank von New York und hier als permanentes Mitglied des Offenmarktausschusses auch mitverantwortlich für die Geldpolitik der USA. Wong ist bis März 2019 als Mitglied der Konzernleitung verantwortlich für institutionelle Bankkunden bei DBS Group in Singapur.

Über die Personalien soll die Hauptversammlung der UBS am 2. Mai abstimmen. Ann F. Godbehere und Michel Demare stehen dann nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung, da sie dem Gremium seit 2009 angehören und damit die Grenze von 10 Jahren erreicht haben.

February 25, 2019 01:23 ET (06:23 GMT)

