Die GSMA gab heute auf dem MWC19 bekannt, dass Kaan Terzioglu, CEO von Turkcell, zum Gewinner des GSMA-Awards für einen "herausragenden Beitrag zur Mobilfunkbranche" für 2019 gekürt wurde. Mit der prestigeträchtigen Auszeichnung werden Personen, Unternehmen und Organisationen gewürdigt, die einen beträchtlichen Beitrag zur Entwicklung der Mobilfunkbranche und zum Fortschritt der Mobilfunkkommunikation geleistet haben. Die Auszeichnung wurde Terzioglu gestern Abend in einer Feierstunde überreicht.

"Das Wachstum und die digitale Transformation von Turkcell in den letzten zwei Jahren und die jüngsten Finanzergebnisse des Unternehmens veranschaulichen das vorausschauende Denken, die Fähigkeiten und das Fachwissen von Kaan Terzioglu", erklärte Stéphane Richard, GSMA Chairman und Chairman und CEO der Orange Group. "Darüber hinaus hat er sich für Flüchtlinge und Vertriebene eingesetzt und deutlich gemacht, dass Technologie kein Luxus, sondern unverzichtbar ist. Ich persönlich freue mich sehr, die hervorragende Arbeit von Kaan Terzioglu einem cleveren und inspirierenden Geschäftsmann anzuerkennen, der sich nie davor gescheut hat, die soziale Verantwortung aller Firmen hervorzuheben, und der dafür gesorgt hat, dass Turkcell mit gutem Beispiel vorangeht."

Kaan Terzioglu ist der CEO von Turkcell, einem Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Konnektivität auf Mobilfunk- und Festnetzen. Er bekleidet die Position des CEO seit April 2015 und hat Turkcell seitdem in ein datenorientiertes Unternehmen mit einer Vielfalt von digitalen Dienstleistungsmarken in den Bereichen Musik, Instant Messaging, Cloud, Sicherheit und Fernsehen verwandelt. Unter seiner Leitung bietet Turkcell auch Konnektivität in humanitären Krisensituationen und Katastrophengebieten an, darunter Dienstleistungen für mehr als 1,4 Millionen syrische Flüchtlinge, die in der Türkei leben.

Terzioglu ist Mitglied des Board of Directors der GSMA und auch im GSMA Mobile for Development Foundation Board vertreten. Er setzt sich aktiv dafür ein, die Kraft der Kommunikation zu Gunsten benachteiligter Gruppen zu nutzen, wie etwa Flüchtlinge und Menschen mit Behinderungen. Die von Turkcell bereitgestellte App "Hello Hope" für syrische Flüchtlinge und die App "My Dream Companion" für sehbehinderte Menschen haben internationale Anerkennung erhalten.

Die 2019 Global Mobile (GLOMO) Awards werden im Lauf der ganzen Woche auf dem MWC19 präsentiert. Umfassende Informationen über die GLOMO Awards erhalten Sie unter: https://www.mwcbarcelona.com/conference-programmes/global-mobile-awards/.

Machen Sie mit auf dem MWC19

Weitere Informationen über den MWC19 in Barcelona, darunter die Teilnahme als Messebesucher, Aussteller oder Sponsor, erhalten Sie unter www.mwcbarcelona.com. Folgen Sie @GSMAEvents auf Twitter für aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Entwicklungen und nutzen Sie den Hashtag MWC19, um an der Diskussion teilzunehmen. Sie finden uns zudem auf LinkedIn unter www.linkedin.com/showcase/mwcbarcelona/ oder auf Facebook unter www.facebook.com/mobileworldcongress/. Folgen Sie der GSMA auf Twitter unter @GSMA für aktuelle Neuigkeiten und Informationen.

-ENDE-

Über die GSMA

Die GSMA vertritt die Interessen der weltweiten Mobilfunkindustrie. Die Organisation vereint über 750 Netzbetreiber sowie rund 400 Unternehmen aus dem Umfeld der mobilen Kommunikation, darunter Mobiltelefon- und Gerätehersteller, Software-Unternehmen, Ausrüstungsanbieter, Internetfirmen und Unternehmen aus angrenzenden Branchen. Die GSMA organisiert außerdem die branchenführenden MWC-Events, die jährlich in Barcelona, Los Angeles und Shanghai stattfinden, sowie regionale Konferenzen der Mobile 360 Series.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der GSMA unter www.gsma.com. Folgen Sie der GSMA auf Twitter: @GSMA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190224005137/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Für die GSMA

Beau Bass

+44 79 7662 4962

beau.bass@webershandwick.com



Daniel Ancin Gloria Almirall

+34 93 236 09 00

Dancin@webershandwick.com



GSMA Press Office

pressoffice@gsma.com