FRANKFURT am Main, Feb. 25, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EDEKA-Zentrale AG & Co KG setzt auf die Dynamic Financing Plattform der Traxpay AG, um ihren Lieferanten finanzielle Freiräume zu verschaffen und die Beziehung zu ihnen weiter zu vertiefen. Durch Dynamic Discounting bietet das Handelsunternehmen seinen Lieferanten die Möglichkeit, gegen die Einräumung eines Abschlags vorzeitig bezahlt zu werden. Die Lieferanten können dadurch bei Bedarf kurzfristig Liquidität erhalten, EDEKA erhält im Gegenzug einen Preisvorteil.

Ein händischer Prozess wird automatisiert



"Bislang ist der Prozess, in dem Kunden und Lieferanten Zahlungsziele, Skonto und Abweichungen von den Vereinbarungen besprechen, kompliziert und nicht standardisierbar", sagt Markus Rupprecht, CEO der Traxpay AG. "Durch unsere Lösung wird der Prozess vollständig digitalisiert und damit für beide Seiten effizient und transparent."



Auch die Lieferanten gewinnen



Die Unterstützung durch Traxpay geht aber weit über die Bereitstellung der Plattform hinaus. "Wir können unseren Kunden beim Onboarding viel Arbeit abnehmen und wissen genau, wie man Lieferanten auswählt und richtig anspricht", sagt Rupprecht. Dass die Traxpay- Lösung jederzeit skalierbar und multibankfähig ist, sowie verschiedene Finanzierungsinstrumente und -quellen erlaubt, ist für die EDEKA-Zentrale ein weiterer Pluspunkt.



Auch die Lieferanten profitieren von der Traxpay-Plattform. Für sie ist die Nutzung kostenlos und zudem erhalten sie eine wertvolle Leistung: Sie sehen sofort den Discount für die vorzeitige Zahlung ihres Kunden - und sie können sich auf die Angabe zu 100 Prozent verlassen, weil hinter dem Angebot kein Marktplatz, sondern ein Versprechen ihres Kunden steckt. Ab sofort sind auch künftige Finanzströme verlässlich planbar.



Weitere Kunden in der Pipeline



Mit der EDEKA-Zentrale ist der erste Großkunde auf der Plattform aktiv. Traxpay ist mit zahlreichen weiteren Interessenten in fortgeschrittenen Gesprächen. Obwohl die Traxpay-Plattform eine bankenunabhängige Lösung ist, die nicht zwingend eine externe Finanzierung erfordert, unterstützen zahlreiche Banken das Konzept. In einem abgestimmten Vertriebsansatz geht Traxpay gemeinsam mit den Partnerbanken auf deren Kunden zu, um die Vorteile der Plattform zu erläutern - wie etwa bei EDEKA zusammen mit der NORD/LB.



Über Traxpay

Traxpay ist ein früher Pionier im B2B FinTech Bereich. Traxpay hat eine zum Patent angemeldete Software-as-a-Service-Plattform entwickelt, die Unternehmen, Banken und B2B-Netzwerken hilft, bisher ungenutzte Umsätze im Working Capital voll auszuschöpfen, indem sie Frühzahlungsprogramme anbieten. Die Traxpay Dynamic Financing-Plattform verbindet Unternehmens-ERP-Systeme miteinander und kombiniert diese mit Working Capital Produkten von Banken. Diese Verbindung ermöglicht eine Daten- und Geschäftsprozessoptimierung, um wesentlich flexiblere und effizientere Zahlungsabwicklungen, (Reverse) Factoring und dynamische Diskontierungen zu schaffen.

Weiterer Informationen finden Sie unter Traxpay oder folgen Sie uns auf Twitter unter @traxpay.

