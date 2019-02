Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group-Media / 2019-02-25 / 07:38 *Medienmitteilung* *Kapitalerhöhung für den HSC Immobilienfonds startet am 4. März 2019* *Zürich, 25. Februar 2019 - Die Kapitalerhöhung des Immobilienfonds Helvetica Swiss Commercial (HSC) startet am 4.03.2019 über maximal CHF 75 Millionen. Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau des hochwertigen Immobilienportfolios verwendet. * In der Zeit vom 04. bis zum 22. März 2019, 12.00 Uhr CET führt die Fondsleitung Helvetica Property Investors für den HSC Fonds eine Kapitalerhöhung von bis zu maximal CHF 75 Millionen durch. Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Vier (4) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteils gegen Bezahlung des Emissionspreises in bar. Entsprechend hat die Fondsleitung die Emission von maximal 694'856 neuen Anteilen beschlossen. Damit erhöht sich die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile von 2'779'425 auf maximal 3'474'281 Anteile. Der Ausgabepreis beträgt CHF 110.66 netto pro neuen Anteil des HSC. Der Ausgabepreis wurde gemäss Fondsvertrag (§ 17 Ziffer 3) festgelegt. Die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist, basierend auf den eingegangenen Zeichnungen, festgelegt. Die Liberierung der neu auszugebenden Anteile erfolgt am 28. März 2019. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Während der Bezugsfrist verfallen nicht ausgeübte Bezugsrechte wertlos und ohne Entschädigung. Die Fondsleitung behält sich das Recht vor, nach Ablauf der Bezugsfrist nicht gezeichnete Anteile zu übernehmen und anschliessend zusammen mit der Depotbank oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt im Markt kostenlos zu platzieren. Ziel der Kapitalerhöhung ist die Gewinnung zusätzlichen Eigenkapitals für den weiteren Ausbau des hochwertigen Portfolios. Hierzu konnte die Fondsleitung bereits zusätzliche Liegenschaften für den Fonds sichern und verhandelt darüber hinaus, teilweise exklusiv, über den Ankauf von weiteren Liegenschaften mit einem Gesamtvolumen von rund CHF 150 Millionen. Diese Mitteilung stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und Art. 1156 des schweizerischen Obligationenrechts dar. Eine Kotierung des HSC Fonds an der SIX-Swiss Exchange ist im Laufe des Jahres 2019 vorgesehen. Bis dahin wird der Fonds weiterhin ausserbörslich durch die Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne gehandelt. *FÜR WEITERE INFORMATIONEN* Hans R. Holdener CEO und Managing Partner Telefon + 41 43 544 70 80 E-Mail hrh@helveticaproperty.com Alle Medienmitteilungen finden Sie unter www.HelveticaProperty.com [1] Finanzberichte sind auf der Website der Fondsleitung www.HelveticaProperty.com [1] oder www.swissfunddata.ch [2] verfügbar. *ECKDATEN ZUR KAPITALERHÖHUNG* Emissionsvolumen Maximal CHF 75 Millionen (gerundet) Bezugsverhältnis 4 zu 1 Anzahl bestehende Anteile 2'779'425 Anzahl neue Anteile Maximal 694'856 Ausgabepreis pro Anteil CHF 110.66 netto (inklusive Ausgabekommission) Bezugsrechtshandel Es findet kein Bezugsrechtshandel statt Bezugsfrist 04. März 2019 - 22. März 2019, 12.00 Uhr CET Zuteilung 26. März 2019 Liberierung 28. März 2019 Bezugsrechte Valorennummer/ISIN 45 839 346 / CH458393466 Anteile Valorennummer/ISIN 33 550 793 / CH0335507932 Verwendung des Emissionserlöses Mit dem zusätzlichen Eigenkapital wird im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Immobilienwerte und Immobilienprojekte investiert. Fondsleitung Helvetica Property Investors AG, Zürich Depotbank Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, Zürich Alle relevanten Unterlagen zur Kapitalerhöhung sind auf www.swissfunddata.ch/ [2] oder auf www.HelveticaProperty.com [1] verfügbar. *Über die Helvetica Property Investors AG* Helvetica Property Investors ist eine unabhängige Immobilien-, Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft, welche von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt ist. Helvetica Property Investors deckt die gesamte Palette im Bereich Immobilienanlagen ab, darunter Anlagestrategien, Auswahl von Anlageobjekten, Strukturierung von Transaktionen, Übernahmen, Finanzierungen, Portfolioverwaltung und Verkäufe. Die Gesellschaft führt direkte und indirekte Immobilienanlagen in der Schweiz und verwaltet sie im Auftrag ihrer Kunden. Für den Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds hat sie die Fondsleitung inne und fungiert als Asset Manager. / / / / / / *Über Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds* Helvetica Swiss Commercial ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie Immobilienfonds, der sämtlichen Anleger offen steht. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die an einer steten Ausschüttung interessiert sind und zugleich Wertstabilität suchen. Das Fondsvermögen wird in Liegenschaften mit Wertsteigerungspotenzial in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Schweiz angelegt. Kern der Investments sind Immobilien, die nebst der attraktiven operativen Rendite potenziell unterbewertet sind. Die Fondsleitung verfolgt ein aktives Hands-on-Management, um zusätzlich zur bestehenden operativen Rendite verborgenes Potenzial der Objekte durch Revitalisierung, Sanierungen, Reduktion von Leerständen und Verlängerung von Mietverträgen auszuschöpfen und den Wert langfristig zu steigern. Angestrebt wird ein nach Regionen, Nutzungsarten, Objektgrössen und Mietermix breit diversifiziertes Portfolio. *Disclaimer* Diese Medienmitteilung (i) stellt weder einen Emissionsprospekt im Sinne des Art. 652a oder Art. 1156 des schweizerischen Obligationenrechts oder Art. 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange noch einen Prospekt, einen vereinfachten Prospekt oder Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information Document; KIID) im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes dar und (ii) darf nicht in der Schweiz oder von der Schweiz heraus allgemein angeboten oder anderweitig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen können bei der Helvetica Property Investors AG bezogen werden. Investitionen in Finanzprodukte sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden, wozu auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört. Preis, Wert und Ertrag von kollektiven Kapitalanlagen sind Schwankungen unterworfen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für künftige Erfolge. Die Helvetica Property Investors AG übernimmt keine Gewähr für die Realisation der erwarteten Wertsteigerungen. Detaillierte Informationen zum Handel mit Effekten und zu Investitionen in kollektive Kapitalanlagen können der Broschüre "Besondere Risiken im Effektenhandel" der Schweizerischen Bankiervereinigung entnommen werden Die in dieser Publikation genannten Informationen stammen aus Quellen, welche von der Helvetica Property Investors AG als zuverlässig erachtet werden. Die Helvetica Property Investors AG übernimmt jedoch weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewähr dafür, dass die publizierten Informationen und Elemente richtig, vollständig, genau und aktuell sind. Die Helvetica Property Investors AG haftet nicht für allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und Folgeschäden), die durch die Verteilung dieses Dokuments oder deren Inhalt versursacht werden oder mit der Verteilung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Die in diesem Dokument genannten Informationen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder diese Medienmitteilung noch Kopien davon dürfen in die USA versandt, dorthin mitgenommen oder in den USA verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Gleiches gilt für sämtliche Staaten und Ländern, in denen der solch ein Vertrieb untersagt ist. Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=RPBSBTUMEB [3]
Dokumenttitel: Medienmitteilung HSC startet Kapitalerhöhung

1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=213ad5750194aee16a7109422e93d682&application_id=780451&site_id=vwd&application_name=news
2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=62e309910103b91e4e07fa1da35b941e&application_id=780451&site_id=vwd&application_name=news
3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=65de72fbfc963635d69081b202600734&application_id=780451&site_id=vwd&application_name=news

