Ist es nicht seltsam, wie deckungsgleich die Kursbewegungen der US-Aktienindizes und von Rohöl, in unserem Chart die Nordsee-Sorte Brent Crude Oil, verlaufen? Man könnte natürlich argumentieren, dass die Akteure bei Aktien und Rohöl beide die (logischerweise gleichen) Wachstumserwartungen handeln. Aber wenn man im Oktober 2018 plötzlich erkannte, dass da mit Trumps Super-Wachstum einiges schiefläuft, so hätten die Anleger bei Aktien und Rohöl an Weihnachten auch zeitgleich der Meinung sein müssen, dass man sich da doch irgendwie geirrt habe, alles ganz hervorragend läuft - und in beiden Assets zugleich wie wild gekauft haben.

