Covestro kämpft weiter in einem schwierigen Fahrwasser. Niedrigere Verkaufspreise wegen starker Konkurrenz dürften auch 2019 den Gewinn des Spezialchemiekonzerns belasten. Das EBITDA werde 2019 zwischen 1,5 und 2,0 Milliarden Euro liegen, was einem Rückgang von mindestens 37,5 Prozent entspricht. Dennoch plant Covestro zumindest eine Dividende in Höhe von 2,40 Euro auszuschütten - die Konsensschätzung belief sich auf 2,31 Euro pro Papier.

Den vollständigen Artikel lesen ...