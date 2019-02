Im Schlepptau von Airbus sind neue Tops wohl eine Frage von Tagen. Mittwoch kommen die Zahlen für den Triebwerksspezialisten. Es wird neue Rekorde geben sowie einen starken Ausblick auf 2019 in Form von steigendenUmsätzen und Margen, womöglich in Kombination mit einem Aktienrückkaufprogramm. Der sprunghaft steigende freieCashflow lässt dies zu. Die Auftragslage signalisiert bereits heute, dass der Rekordflug bis 2025 relativ sicher ist und ein KGV von 19 deshalb zu akzeptieren ist. Fällt die 200 €-Marke, folgt dem eine Kursbeschleunigung, was zu nutzen ist.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 8 vom 20.2.2019. Sollten Sie den Aktionärsbrief nicht abonniert haben, lesen Sie bitte mehr bei unserem Partner unter www.Boersenkiosk.de.



