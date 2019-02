Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Bei dem Sportartikelhersteller sei nach einem Konsolidierungsjahr 2018 produktmäßig viel in der Pipeline, was die Wachstumserwartungen in diesem Jahr stütze, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz einer normalisierten Umsatzentwicklung verfüge Adidas über mehrjährige operative Hebel, was sein positives Rating für die Aktie untermauere./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 00:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-02-25/08:25

ISIN: DE000A1EWWW0