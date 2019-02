Die deutschen Exporteure blicken etwas weniger skeptisch in die Zukunft. Darauf deutet eine regelmäßige Umfrage des Münchner Ifo-Instituts hin, die am Montag veröffentlicht wurde. Demnach sind die Erwartungen der Exporteure für die kommenden drei Monate um 1,2 Zähler auf 7,2 Punkte gestiegen. Es ist der erste Anstieg nach vier Rückgängen in Folge. Im Januar war das Stimmungsbarometer auf den tiefsten Stand seit April 2016 gefallen.

"Die deutsche Industrie behauptet sich in einem schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest die Aufhellung. Die Zolldrohungen der US-Regierung hätten momentan keine negativen Auswirkungen auf die Exporterwartungen der Automobilindustrie. Es zeige sich jedoch eine deutliche Zurückhaltung bei der Einschätzung der Lage. "Im Moment wird weder ein Anstieg noch ein Fallen der Exporte erwartet."

Mit deutlichen Zuwächsen im Auslandsgeschäft rechnet laut Ifo die Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Dagegen habe sich die Dynamik im Maschinenbau in den letzten Monaten deutlich abgeflacht. Es würden kaum noch zusätzliche Aufträge aus dem Ausland erwartet./bgf/men

