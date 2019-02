flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI im April-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX kletterte jüngst auf neue 2019er-Jahreshochs. Der Optimismus in Bezug auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen China und den USA trieb die Preise auch in der abgelaufenen Woche nochmals aufwärts. Schließlich sind China und die USA auch die größten "Verbraucher" des schwarzen Goldes. Dennoch könnten die weiteren Sprünge nordwärts künftig eher begrenzter Natur sein, denn die USA kratzten an der 12-Mio-Fass-Marke in Sachen Ölproduktion pro Tag und auch die US-Rohölexporte befinden sich auf einem neuen Rekord.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 01. Februar 2019 bei 55,92 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 11. Februar 2019 bei 51,62 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände befänden sich demnach bei den Projektionen zur Oberseite von 57,57/58,58/59,21 und 60,22 US-Dollar. Die Unterstützungen wären bei 55,92/54,90/54,28/53,77 und 53,26 US-Dollar in Betracht zu ziehen.

