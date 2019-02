Die US-Demokraten im Senat haben von US-Präsident Donald Trump greifbare Ergebnisse bei seinem Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un gefordert. Das Treffen müsse "einen konkreten, nachprüfbaren Fortschritt bei der Denuklearisierung" Nordkoreas und beim Abbau von Spannungen bringen, hieß es in einem Schreiben von Fraktionschef Chuck Schumer und mehrerer anderer demokratischer Senatoren an Trump. Mit Denuklearisierung ist die atomare Abrüstung gemeint. Trump und Kim kommen an diesem Mittwoch und Donnerstag in der vietnamesischem Hauptstadt Hanoi zu ihrem zweiten Gipfel zusammen.

Die demokratischen Senatoren übten Kritik am ersten Gipfel Trumps mit Kim im vergangenen Juni in Singapur. "Das Treffen in Singapur verlieh Kim - dem Anführer des vielleicht repressivsten Regimes der Welt - Legitimität und Akzeptanz auf globaler Ebene, während es unsere Politik des maximalen Drucks und der Sanktionen effektiv untergrub", heißt es in dem am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichten Schreiben.

Die Senatoren zeigten sich besorgt angesichts von Äußerungen von US-Geheimdienstkoordinator Dan Coats. Coats hatte Ende vergangenen Monats vor dem Kongress gesagt: "Wir gehen derzeit davon aus, dass Nordkorea versuchen wird, seine Fähigkeiten im Bereich Massenvernichtungswaffen beizubehalten." Es sei unwahrscheinlich, dass Kim seine Atomwaffen vollständig aufgeben werde. Die Senatoren kritisierten, Coats widerspreche damit Trumps Einschätzung.

Trump hatte nach dem Gipfel von Singapur auf Twitter geschrieben: "Von Nordkorea geht keine nukleare Bedrohung mehr aus." Danach äußerte er sich allerdings zurückhaltender./cy/DP/zb

AXC0066 2019-02-25/08:42