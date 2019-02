Der DAX hat es nun endgültig geschafft und befindet sich erstmals seit über einem halben Jahr wieder in einem bestätigten Aufwärtstrend. Dadurch ergeben sich neue Kursziele nach oben, welche wir in unserer heutigen Videoanalyse genauer unter die Lupe nehmen. Indes geht auch die Rallye an den US-Märkten munter weiter.

