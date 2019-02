Die auf Einkaufs- und Fachmärkte spezialisierte FCR Immobilien will drei Monate nach seinem Börsenlisting nun auch Kapital bei Investoren einsammeln. Vorstandschef Falk Raudies will so eine breitere Aktionärsbasis schaffen und gleichzeitig frische Mittel für die gut gefüllte Pipeline einsammeln.

Finanzierungsaussichten bleiben gut

Mit Immobilien lässt sch derzeit Geld verdienen. Und zumindest die Aussichten auf der Finanzierungsseite dürften blendend bleiben. Denn die Europäische Zentralbank hat schon wieder Muffensausen, eine Zinswende ist in Europa und damit auch in Deutschland nicht in Sicht. Das sind gute Rahmenbedingungen für Immobilienunternehmen. Allerdings ist der Wettbewerb hart, auch im Gewerbebereich ziehen die Preise an. Die FCR Immobilien (18 Euro; DE000A1YC913) hat sich auf den Einkauf und Handel mit Fachmärkten und kleinen Einkaufszentren spezialisiert. Die Objekte liegen zumiest in kleineren und mittelgroßen Städten und nicht in den großen Ballungsräumen. Hier ist die Konkurrenz sicherlich kleiner, auch wenn es mit Defama und Deutsche Konsum Reit zwei Unternehmen auf dem Kurszettel gibt, die eine ähnliche Strategie verfolgen.

