Personelle Veränderungen im Management Board der SAF-HOLLAND Gruppe

Luxemburg, 25. Februar 2019 - Detlef Borghardt legt sein Amt als Vorsitzender des Management Boards der SAF-HOLLAND Gruppe mit Ablauf des heutigen Tages nieder. Die SAF-HOLLAND S.A. hat sich mit ihm einvernehmlich auf eine Beendigung seiner Mandate für die SAF-HOLLAND Gruppe zum 26. Februar 2019 verständigt. Detlef Borghardt wird seine Funktionen mit sofortiger Wirkung an Alexander Geis übergeben, der heute im Management Board für die Region EMEA und den globalen Einkauf verantwortlich ist und nun durch die SAF-HOLLAND S.A. zum neuen CEO ernannt wurde.

Kontakt:
SAF-HOLLAND GmbH
Alexander Pöschl
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Phone +49 6095 301-617
Alexander.Poeschl@safholland.de