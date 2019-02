Die Ölpreise zeigen sich auch zum Start in die neue Börsenwoche erneut robust, was natürlich Energieriesen wie etwa Royal Dutch Shell oder Gazprom deutlich in die Karten spielt. Es gibt allerdings noch eine weitere Entwicklung, von der beide Konzerne ebenfalls - und zwar nachhaltig - profitieren dürften.

Den vollständigen Artikel lesen ...