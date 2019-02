Die USA haben eine Verlängerung der Dealine im Handelsstreit mit China beschlossen und damit ein Kursfeuerwerk an den chinesischen Börsen ausgelöst. Auf dem Festland kletterte der CSI 300 um 5,5 Prozent in die Höhe. Damit dürften heute auch an den westlichen Börsen die Aktien chinesischer Unternehmen im Fokus stehen. Der DAX wird vorbörslich bei 11.526 Punkten 0,5 Prozent fester taxiert. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

