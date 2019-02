LONDON, Feb. 25, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- IMImobile PLC, ein globaler Anbieter von Cloud-Kommunikationssoftware und -lösungen, hat heute die Integration der WhatsApp Business-Lösung in IMIconnect, seine Cloudplattform für Geschäftskundenkommunikation, bekanntgegeben.



Mit der WhatsApp Business-Lösung können Unternehmen auf einfache, zuverlässige und private Art und Weise mit über 1,5 Milliarden Benutzern in 180 Ländern weltweit kommunizieren. Als Anbieter von der WhatsApp Business-Lösung ermöglicht die IMIconnect-PlattformUnternehmen die nahtlose Integration der WhatsApp Business-Lösung in ihre Strategien für die Kundenkommunikation und erhöht darüber hinaus durch intelligente und kontextbezogene Nachrichten die Kundenbindung.

"Wir freuen uns, heute die Integration der WhatsApp Business-Lösung in unsere IMIconnect-Plattform bekanntgeben zu können. Wir wissen, dass die Verbraucher von heute auf die gleiche Art und Weise mit Unternehmen kommunizieren möchten, wie sie es mit Freunden und der Familie tun - jederzeit und überall. Die WhatsApp Business API hilft, Unternehmen und Kunden schnell und einfach miteinander zu verbinden", sagte Jay Patel, Chief Executive von IMImobile.

Kunden von IMImobile können die WhatsApp Business-Lösung verwenden, um ihre Kundenerfahrung durch Erinnerungen und Benachrichtigungen zu Bestellstatus, Lieferungen und Terminen zu verbessern. Darüber hinaus ermöglicht die Lösung SB-Anwendungen und -unterstützungslösungen, kann routinemäßige Kundengespräche initiieren und automatisieren und nahtlose Unterstützung durch Mitarbeiter bieten.

Durch die Integration der WhatsApp Business-Lösung in den Kommunikationsflussgenerator und die Multi-Channel-API von IMIconnect können Unternehmen auch automatisierte Fallbacks auf verschiedene Kanäle (z. B. SMS) für dringende Kommunikation bereitstellen, um sicherzustellen, dass Kunden die beabsichtigte Nachricht unabhängig von der Verfügbarkeit eines Online-Zugangs erhalten.

Um Unternehmen zu ermöglichen, die Gespräche mit ihren Kunden besser verwalten zu können, wird die WhatsApp Business-API auch in IMIchat, das Chat-Produkt für vereinheitlichte Omni-Channel-Mitarbeiterkommunikation von IMImobile integriert, mit dem Kundendienstmitarbeiter genau zum richtigen Zeitpunkt im Kundenkontaktverlauf wechselseitige Gespräche führen können.

Melden Sie sich für die WhatsApp Business-Lösung über IMIconnect hier an: www.imimobile.com/whatsapp

Über IMImobile PLC

IMImobile ist ein Anbieter von Cloud-Kommunikationssoftware, dessen Lösungen es Unternehmen ermöglichen, digitale Kundenkommunikation und -interaktionen zu automatisieren, um die Kundenerfahrung zu verbessern und Betriebskosten zu senken.

Die Cloudplattform von IMImobile für Geschäftskundenkommunikation verarbeitet weltweit jährlich über 42 Milliarden Nachrichten. Zu den Unternehmen, die darauf vertrauen, dass wir ihnen ein intelligenteres digitales Kundenbindungssystem bereitstellen, zählen Hermes, Centrica, AA, O2, EE, BT, Foxtons, Pizza Hut, Vodafone, MTN, drei der größten Privatkundenbanken in Großbritannien und öffentliche Einrichtungen weltweit.

IMImobile hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Niederlassungen in Hyderabad, Toronto, Little Rock, Dubai und Johannesburg. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 1.100 Mitarbeiter. IMImobile ist am AIM-Markt der Londoner Börse unter dem TIDM-Code IMO notiert.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

IMImobile PLC

Nicole Buckfield, Corporate Communications Manager

c/o Spark Communications

Tel.: +44 (0)20 7436 0420

Spark Communications - PR-Kontakte

Alex Crawshaw

Andy Lloyd-Williams

Tel.: +44 (0)20 7436 0420

imimobile@sparkcomms.co.uk