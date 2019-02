Der deutsche Leitindex hat eine starke Handelswoche hinter sich. Zeitweise notierte er über der Marke von 11.500 Punkten. Am Freitag schloss er bei 11.458 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet das ein Plus von gut zwei Prozent.



Marktidee: Palladium Der Preis für Palladium befindet sich in allen relevanten Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. In der vergangenen Woche markierte das Edelmetall ein neues Rekordhoch bei 1.502 US-Dollar. Durch die zuletzt überkaufte Situation ist allerdings ein kurzfristiger Rückschlag wahrscheinlicher geworden. Wichtig ist jetzt, dass der Kurs eine Supportzone nicht unterschreitet.