Nach zwei starken Wochen winkt am deutschen Aktienmarkt auch am Montag ein freundlicher Start: Vor Xetra-Handelsbeginn wurde der Leitindex Dax ein halbes Prozent höher auf 11.519 Punkten taxiert. Am Freitag war der an einen seit Juni 2018 intakten Abwärtstrend herangelaufen. Nun winkt ein weiterer Test dieser Hürde.Auch in den USA waren die Kurse zum Wochenschluss nach oben gelaufen. Anleger setzten ...

