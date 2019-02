Ein neuer Tweet von US-Präsident Donald Trump lässt den Dax über die Markte von 11.500 Punkten steigen. Nur die Covestro-Aktie macht bei dem freundlichen Umfeld nicht mit.

Der deutsche Leitindex eröffnet mit einem deutlichen Plus den Handel: Der Dax notiert in den ersten Handelsminuten 0,5 Prozent höher bei 11.512 Punkten. Am Freitag hatte der 0,3 Prozent fester bei 11.458 Punkten geschlossen.

Gleichzeitig hat die Frankfurter Benchmark am heutigen Montag mit 11.531 Punkten ein neues Jahreshoch erreicht. Das lag vorher bei 11.504 Zählern, erreicht am vergangenen Freitag.

Grund für den heutigen Kursanstieg ist die Verlängerung der Verhandlungsfrist im Handelsstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump verwies in einer Nachricht auf Twitter auf bedeutende Fortschritte und produktive Gespräche bei den jüngsten Verhandlungen. Daher werde er die bislang bis zum 1. März laufende Frist für eine Einigung auf einen späteren Termin verschieben.

Experten warnten jedoch vor verfrühtem Optimismus. "Trotz Fortschritten in mehreren Bereichen sollten sich die Anleger noch nicht zu überschwänglich freuen. Ein Scheitern der Verhandlungen ist nach wie vor möglich", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Was aber auch bedeutet: Solange die Hoffnungen auf ein Ende vorhanden sind oder sogar noch verstärkt werden, dürfte es an den Märkten weiter aufwärts gehen.

Blick auf die Einzelwerte:

Wirecard: Nach mehreren dramatischen Kursstürzen hat die Aufsichtsbehörde Bafin vor einer Woche ein Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien erlassen. Nach Informationen des Handelsblatts hat die Bonner Behörde wenige Tage vor der Entscheidung brisante Informationen von den Ermittlungsbehörden erhalten. Demnach war eine neuerliche Attacke von Leerverkäufern gegen den in Aschheim sitzenden Zahlungsdienstleister ...

