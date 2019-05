München (ots) -



Tanken in Deutschland war im April so teuer wie noch nie in diesem Jahr. Wie die monatliche Marktauswertung des ADAC zeigt, kostete ein Liter Super E10 im Monatsmittel 1,447 Euro und damit neun Cent mehr als im Vormonat. Diesel verteuerte sich dagegen nur um 1,4 Cent auf 1,279 Euro. Im Vergleich zum Januar liegt der Preisanstieg im Monatsdurchschnitt bei Super E10 bei rund zwölf und bei Diesel bei rund vier Cent je Liter.



Am teuersten waren Super E10 und Diesel mit durchschnittlich 1,487 Euro beziehungsweise 1,305 Euro pro Liter am 28. April. Am wenigsten mussten Autofahrer zum Monatsbeginn bezahlen: Am 1. April kostete ein Liter Super E10 1,395 Euro und ein Liter Diesel 1,254 Euro.



Im Vergleich zur Vorwoche legte Super E10 um 1,1 Cent auf durchschnittlich 1,479 Euro pro Liter zu, der Preis für einen Liter Diesel blieb hingegen mit 1,294 Euro konstant.



Die Gründe für den Anstieg sind vor allem die seit Jahresbeginn gestiegenen Rohölkosten. Die verschärften US-Sanktionen gegen den Iran, die am 1. Mai in Kraft traten, treiben die Preise auf dem Weltmarkt zusätzlich an. Die etwas günstigere Entwicklung bei Diesel ist vor allem auf die nach dem Ende des Winters geringere Heizölnachfrage zurückzuführen.



Der ADAC empfiehlt Autoreisenden, beim Tanken die regelmäßigen Schwankungen der Spritpreise im Tagesverlauf zu beachten. Laut Auswertung des ADAC liegen die besten Zeiten zwischen 19 und 22 Uhr. Unterstützung bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise". Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt gibt es auch unter www.adac.de/tanken.



