Klagenfurt/Graz (pts009/25.02.2019/09:00) - Vom 25. bis 27. März lässt der Silicon Alps Cluster mit # LetsCluster Summit 2019 https://letscluster.com ein internationales Highlight und eines der größten Events der Branche über die Bühne gehen, das die Scheinwerfer auf den Süden Österreichs richtet. Dann trifft sich erstmals die nationale und internationale HighTech-Szene im Bereich Electronic Based Systems zum Erfahrungsaustausch. Die inhaltlichen Schwerpunkte von # LetsCluster sind Smart Living, Smart Mobility, Health Technology, Artificial Intelligence, Robotic, Future Living, Cyber Security und Industry 4.0. Fix zugesagt haben namhafte Branchengrößen der IT- und HighTech-Szene: * AVL: Erik Bogner, Skill Team Leader AVL Vehicle Assessment * Flex: Erich Dörflinger, General Manager * Intel: Christin Eisenschmid, Managing Director, VP and General Manager Intel Germany * Liteon: Bruce Bateman, CTO LiteOn * NXP: Timo van Roermund, Technical Director Automotive Security at NXP Semiconductors * NIO: Dr. Angelika Sodian, Managing Director NIO UK * Virtual Vehicle: Dr. Jost Bernasch, CEO * Wild: DI Dr. Josef Hackl, Managing Director CEO WILD Gruppe Product Realisation Journalisten-Akkreditierung: +43 (0)1 535 48 38 - 6210 oder per E-Mail an: melanie.remes@reichlundpartner.com 600 nationale und internationale Teilnehmer erwartet "Ein wesentliches Ziel von # LetsCluster ist es, sich als europäische High-Tech-Plattform zwischen USA und Asien nachhaltig zu positionieren", erklärt Mag. Christian Philipp, Director of Marketing and Communication Silicon Alps. Inhaltlicher Fokus sind vier Themenblöcke, die sich damit auseinandersetzen wie die Menschheit in Zukunft leben wird: Smart Health, Smart Mobility, Smart Manufacturing und Smart Home. Mit acht Side Events und einer HighTech Expo mit 50 Ausstellern werden 500 bis 600 nationale und internationale Teilnehmer erwartet. Programm-Highlights eines der größten Events Europas Zahlreiche Organisationen und Unternehmen - Infineon, Intel, NXP, LITEON, NIO, TDK, T-Mobile AT&s, AVL, flex, Magna Steyr und Lam Research - gestalten # LetsCluster mit einer Reihe an Programmpunkten. Technologieführer Infineon lädt zum Open-Innovation Day, eine wegbereitende Veranstaltung, wo der Blick darauf gerichtet wird, wie die jüngsten und großartigsten Entwicklungen im Bereich der Human-Machine-Interfaces (HMI) neue Wege in Sachen Information und Internet of Things ebnen: Touch Sensitivity, Stimmen- und Gestenerkennung und Augmented Reality sind nur einige wenige Technologien, die unsere Umwelt und unseren Lifestyle künftig noch smarter und sicherer machen. Gemeinsam mit Silicon Alps Cluster organisiert Infineon außerdem einen 24-Stunden- Hackathon. 50 bis 100 Teilnehmer werden Drohnen, Sensoren und Blockchain Prototypen kreieren und dabei die neueste Infineon-Technologie bearbeiten. Eine Reihe weiterer Programmpunkte bietet vor allem zahllose Gelegenheiten, des Get-together und um miteinander ins Gespräch zu kommen. Die # LetsCluster Conference, ein internationales Highlight, das das europäische HighTech-Ökosystem zusammenbringt, lädt dazu ein, um über Smart Health, Smart Mobility, Smart Manufacturing und Smart Home/Smart Energy zu diskutieren. Das EU-Programm DeepTech4Good unterstützt Start-Ups möglichst rasch auf internationalem Parkett agieren und Inverstoren finden zu können. DeepTech4Good wird von vier Innovationszentren aus Deutschland, Österreich, Frankreich und Spanien geführt, die unter enger Zusammenarbeit Start-Ups mit hohem Potential identifizieren. Auch haben die Teilnehmer die Möglichkeit beim B2B-Matchmaking direkt mit den für Sie richtigen Ansprechpartnern zu reden und Meetings zu buchen. Darüber hinaus werden die Schwestercluster von Silicon Alps, die in der Silicon Europe Allianz verbunden sind, maßgeblich die Inhalte des Events gestalten. Eine lange Tradition im Süden Österreichs hat die Entwicklung von RFID, radio-frequenzy identification, eine Technologie für Sender-Empfänger Systeme. Hier gibt es eine Ansammlung von weltweit führenden Unternehmen, die in der Branche ein hohes Renommee besitzen. Mit dem Eventformat SpotOnRFID soll einerseits die Region als RFID-Hotspot bekannter, andererseits auch Anwendungsfelder, Entwicklungen und Kompetenzen mittels Fachvorträgen und technischen Präsentationen hervorgehoben werden. "Pitchen in the kitchen" Inspiriert vom Motto "Pitchen in the kitchen" bildet das Social Event das Herzstück des Festivals und macht den Business Talk mit nationalen und internationalen Branchenleadern zum zwanglosen kulinarischen Happening mit regionaler Küche steirischer Spitzenköche. Zum Höhepunkt werden inspirierende Vorträge der klügsten Köpfen und Tech-Pionieren der gesamten Industrie. Zudem werden die Gewinner des Infineon Hackathon ihre Ergebnisse präsentieren. Zusätzliche Vernetzungsmöglichkeiten bieten das Business Speed Dating und der DigitalDialog. Letzterer Programmpunkt erfolgt in Kooperation mit dem FH Campus 02, der Joanneum Research Forschungsgesellschaft und der IT Community Styria, bei dem bekannte Technologie-Experten Einsicht geben in ihr Gebiet und im anschließenden Netzwerken Möglichkeiten zum persönlichen Austausch und zur Diskussion bieten. HighTech-Leader Kärnten und Steiermark Im Laufe der vergangen Jahre entwickelte sich der Süden Österreichs zu einem Hotspot für Technologie, fortschrittliche Lösungen und Forschung. So haben sich Kärnten und die Steiermark längst als Innovationsführer bewiesen und vereinen höchste Expertise, fortschrittliche Technologien und einen attraktiven Mix von Industrien. "Wir wollen Menschen und Organisationen zusammen bringen, um den Status der Electronic Based Systems-Industrie in Europa zu steigern. Gemeinsam mit über 115 Kooperationspartnern machen wir Österreich wettbewerbsfähiger und treiben die Innovationsleistung an", erklärt Philipp. Auch wenn der Silicon Alps Cluster seinen Standort in Kärnten und der Steiermark hat, wird weit über Ländergrenzen hinaus gedacht. So richtet sich Silicon Alps auch an Unternehmen in anderen Bundesländern sowie den oberadriatischen Raum, also Italien, Slowenien und Kroatien. Die Lage des Clusters im Herzen Europas ist dafür mehr als prädestiniert. "Europa hat das Thema Digitalisierung generell zu wenig besetzt. Da ist noch viel Luft nach oben", ist Philipp überzeugt. Pressekontakt: Dr. Wolfgang Wendy Reichl und Partner PR Tel.: +43 664 828 40 76 E-Mail: wolfgang.wendy@reichlundpartner.com Kontakt Silicon Alps: Mag. Christian Philipp Director of Marketing and Communications Tel.: +43 664 88226253 E-Mail: christian.philipp@silicon-alps.at (Ende) Aussender: Reichl und Partner PR GmbH Ansprechpartner: Dr. Wolfgang Wendy Tel.: +43 664 828 40 76 E-Mail: wolfgang.wendy@reichlundpartner.com Website: www.silicon-alps.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190225009

