Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Dürr von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 37 Euro gesenkt. Bei dem Anlagenbauer halte der Gegenwind vorerst an, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Geschäftsumfeld dürfte in diesem Jahr eine Herausforderung bleiben wegen einer anhaltenden Marktschwäche in der Automobilindustrie und globaler Unsicherheiten. Autobauer drohten vor diesem Hintergrund Anlagenprojekte aufzuschieben./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 07:59 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / 08:16 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-02-25/09:30

ISIN: DE0005565204