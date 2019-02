Der Netzwerkausrüster Ericsson wappnet sich für den Start der neuen 5G-Mobilfunktechnologie. Die Schweden kaufen das Geschäft ihres langjährigen Partners Kathrein aus Rosenheim mit Antennen und Filtern für unter anderem Mobilfunkstationen, wie Ericsson am Montag in Stockholm mitteilte. Der Abschluss des Deals wird für das dritte Quartal 2019 erwartet. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Über eine engere Partnerschaft oder sogar einen Kauf wurde bereits in den vergangen Wochen spekuliert. Die Kathrein-Sparte umfasst 4000 Mitarbeiter an weltweit 20 Standorten und kam im Jahr 2018 nach vorläufigen Berechnungen auf einen Umsatz von 270 Millionen Euro, wobei die Verkäufe an Ericsson nicht mitgerechnet sind./tav/mne/men

ISIN SE0000108656

AXC0091 2019-02-25/09:35