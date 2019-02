München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Urlaub in Tunesien am günstigsten - deutlicher Preisanstieg in der Türkei und Ägypten / Spanien vor allem bei Pärchen hoch im Kurs, Familien fliegen am liebsten in die Türkei / Über 200 CHECK24-Reiseexperten helfen bei Fragen zur Reisebuchung



Spanien ist das beliebteste Urlaubsland für eine Pauschalreise in den Sommerferien 2019. Kein anderes Reiseziel wird häufiger über CHECK24 gebucht. Auf Platz zwei folgt die Türkei im Länderranking vor Griechenland und Ägypten.*



"Urlaub in der Türkei ist 2019 deutlich gefragter als im vergangenen Jahr, vor allem bei Familien", sagt Martin Zier, Geschäftsführer Reise bei CHECK24. "Spanien ist und bleibt aufgrund der Beliebtheit von Mallorca aber das Pauschalreiseziel Nummer eins."



Im Vergleich zu 2018 gewinnt die Türkei am deutlichsten Buchungsanteile hinzu. Am stärksten verloren hat Bulgarien. Auch bei Reisen nach Spanien und Griechenland gibt es ein leichtes Minus.



Urlaub in Tunesien am günstigsten - deutlicher Preisanstieg in der Türkei und Ägypten



Unter den zehn beliebtesten Pauschalreisezielen ist der Preis pro Nacht in Tunesien mit durchschnittlich 66 Euro am niedrigsten. Am meisten zahlen Urlauber in der Dominikanischen Republik (Ø 117 Euro) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (Ø 115 Euro).



Für die meisten Destinationen zahlen Urlauber im Schnitt mehr als im vergangenen Sommer. Am deutlichsten fallen die Preissteigerungen in der Türkei (+14,8 Prozent) und Ägypten (+11,2 Prozent) aus. Leicht nach unten geht der Preis pro Nacht zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten.



Spanien vor allem bei Pärchen hoch im Kurs, Familien fliegen am liebsten in die Türkei



Spanien ist vor allem bei Pärchen beliebt. Rund jede dritte Buchung führt ins Pauschalreiseziel Nummer eins. Auch Griechenland steht bei Reisen zu zweit hoch im Kurs und landet in dieser Zielgruppe deutlich vor der Türkei.



Verreist dagegen die ganze Familie, geht mehr als ein Drittel der Pauschalreisen in die Türkei. In dieser Zielgruppe konnte die Türkei sogar noch stärker zulegen als im Schnitt aller Reisenden.



Zur Betrachtung der beliebtesten Pauschalreiseziele von Familien und Paaren geht es hier: http://ots.de/tn3Cw7



Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Reiseverwaltung im digitalen Kundenkonto



Pauschalurlauber, die Fragen rund um ihre Reisebuchung haben, erhalten bei über 200 CHECK24-Reiseexperten an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im persönlichen Kundenkonto haben Urlauber zu jeder Zeit und an jedem Ort alle Reiseunterlagen auf einen Klick verfügbar. Ein persönlicher Ansprechpartner ist ebenfalls direkt erreichbar.



*Datengrundlage: alle über CHECK24 gebuchten Pauschalreisen mit mindestens vier Übernachtungen für einen Aufenthalt in den Sommerferien 2019 (20.6. - 10.9.) und 2018 (25.6. - 10.9.)



Über CHECK24



CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale



Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.



OTS: CHECK24 GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73164 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73164.rss2



Pressekontakt: Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173, philipp.lurz@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de