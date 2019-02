Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich am Freitag zunächst schwunglos, um sich anschließend sukzessive nach oben zu arbeiten, berichten die Analysten der Helaba. Auch wenn die Bewegung etwas Zeit in Anspruch genommen habe, habe immerhin ein Zugewinn in Höhe von 0,30 Prozent auf 11.457,70 Punkte aus dieser resultiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...