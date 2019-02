KKR, einer der kreativsten Investoren in New York, kauft sich in die Tele München Gruppe ein. Verkäufer ist aus Altersgründen Herbert Kloiber (71). Gehandelt wird ein Kaufpreis um 5 Mrd. Euro für 520 Mio. Euro Umsatz in sehr vielfältigen Beteiligungen, die das Geflecht in der deutschen Telekom-Szene sehr geschickt abdecken. Alles ist dabei, Rechte, Spielfilme, Programmbibliothek etc. Ein ehemaliger Mitarbeiter von Leo Kirch ist als Manager dabei, Fred Kogel, dem man in München so gut wie alles zutraut. Die Brücke zu ProSieben ist jedenfalls mit den Personen schon mal installiert. Die Spekulation, wer sich wie an ProSieben heranschleicht, ist die neueste Wette in München. Es lohnt sich einfach dabei zu sein, auch wenn man das Ergebnis nicht exakt voraussagen kann. Aber: 3,7 Mrd. Euro Marktwert sind eine Herausforderung. Ähnlich wie im Krimi...



